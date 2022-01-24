شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين.. صفقة تبادلية على الأبواب بين الإسماعيلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت خلال الساعات الأخيرة صفقة تبادلية بين ناديي الاسماعيلى والمقاولون العرب قبل غلق باب القيد الشتوى، وطلبت اللجنة الفنية بالدراويش برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن من مسئولي المقاولون العرب التعاقد مع أحمد عبد العزيز الظهير الأيسر لذئاب الجبل لدعم الجبهة اليسرى للدراويش قبل عودة الدورى، ورحب مسئولو المقاولون العرب بالصفقة شريطة الحصول على خدمات أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلى، الأمر الذى قوبل بالموافقة من القلعة الصفراء.

وطلب مسئولو المقاولون العرب من نظرائهم فى الإسماعيلى تأجيل حسم الصفقة لحين تعاقد ذئاب الجبل مع ظهير أيسر مميز قبل غلق باب القيد الشتوى حتى يتسنى لهم الموافقة على الاستغناء عن أحمد عبد العزيز.

ومن المنتظر أن يوافق الإسماعيلي على انتقال الثلاثي، أحمد مصطفى، أحمد عادل عبدالمنعم، ومحمد دسوقي إلى المقاولون العرب، فى مقابل الحصول على خدمات رباعي المقاولون، أحمد عبدالعزيز، حسن شاهين، أحمد مجدي، ويوسف الجوهري.

ونجحت لجنة التعاقدات بالإسماعيلي فى إبرام 4 صفقات حتى الآن جميعهم في خط الهجوم، وهم "البوليفي كاراميلو ألجازنزا، الجامبي سايكو كونتيه، الإيفواري جان موريل بوي، والأرجنتينى دييجو فيرناندو"، بينما تعاقد المقاولون مع محمود عزت لاعب سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة فقط.

ويسعى الدراويش لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة من العيار الثقيل تكون قادرة على تطوير أداء الفريق للأفضل وتسهم بشكل تدريجي في استعادة النتائج الإيجابية ووضع الفريق في مكانته المعروفة بين أندية القمة، حيث يحتل حاليا المركز قبل الأخير في جدول الدوري المصري برصيد نقطتين.