شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وعلى ماهر يدعمان ثنائى فيوتشر بالمنتخب قبل مواجهة كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر، وعلي ماهر مدرب الفريق، على التواصل مع الثنائي الدولى عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم، لدعمهما وتحفيزهما قبل مباريات المنتخب الوطني فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

وأكد عبد الظاهر السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه يتواصل دائماً مع الثنائي وكذلك علي ماهر مدرب الفريق، لتحفيزهم من وقت لآخر وتقديم النصائح لهم باستمرار.

وأعرب السقا عن سعادته بتألق ثنائي الفريق مع المنتخب الوطني، مؤكداً أن فريق فيوتشر يمتلك العديد من العناصر المتميزة التي أثبتت كفاءتها خلال المباريات السابقة وستكون مرشحة بقوة للمنتخب الوطني مع استمرار تألقها في الفترة المقبلة.

ويلتقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون الأربعاء المقبل فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.