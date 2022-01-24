شكرا لقرائتكم خبر عن 50% نسبة حضور الجماهير بكأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اتحاد كرة السلة على الموافقات الأمنية لحضور 50% من الحضور الجماهيرى في بطولة كأس العالم لأندية كرة السلة التى تقام بمصر فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر .

من جانبه أكد محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أنه تمت الموافقة على حضور 50% من الجماهير من إجمالي سعة الصالة المقرر أن تستضيف منافسات البطولة، بشرط الحصول على لقاح كورونا.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم لأندية السلة المقرر لها فبراير المقبل، بمشاركة 4 فرق على رأسها الزمالك ممثل أفريقيا في البطولة ، بعد تتويجه بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت برواندا مايو الماضى .

ومن المقرر أن تكون يلتقي الزمالك مع سان بابلو بورجوس ممثل أوروبا ، في مباراة نصف النهائي والتي ستقام في 11 فبراير المقبل.

بينما يلتقى في نصف النهائي أيضا فلامنجو البرازيلي ، و ليكلاند ماجيك الأمريكي ، ممثل أمريكا الشمالية.