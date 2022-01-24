شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة المدير الفنى للمقاولون يحتفل بعيد ميلاده الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، اليوم الاثنين، بعيد ميلاه رقم 48، حيث ولد نجم قلعة ذئاب الجبل السابق فى 24 يناير عام 1974، وتوج مع نادى المقاولون ببطولتين، هما كأس مصر 2003-2004 وأيضًا الفوز بكأس السوبر فى نفس العام.

وأعلن عودة اعتزاله عام 2008-2009 لإصابته بالرباط الصليبي وأصبح مدربا عاما مع حسن شحاتة عام 2015-2016 وكذلك مع طارق العشري في نفس العام.

محمد عودة لاعباً، يعد من أبرز أبناء المقاولون العرب فى مركز لاعب الوسط المدافع، حيث بدأ مسيرته الكروية فى المقاولون موسم 1994/1995، وشارك مع المقاولون فى 27 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وتولى عودة مهمة المدير الفنى لفريق المقاولون العرب لأول مرة فى موسم 2016، حيث قاد المقاولون فى 88 مباراة، حقق الفوز فى 31 لقاء، وتعادل فى 26 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 31 مباراة.

وعاد محمد عودة إلى القيادة الفنية للمقاولون العرب مع مطلع العام الجاري، وذلك خلفاً لعماد النحاس الذي تقدم باستقالته من تدريب ذئاب الجبل لتراجع النتائج حيث قاد المقاولون في 3 مباريات حتى الآن بكأس رابطة الأندية المصرية، فاز في واحدة وتعادل في أخرى وتلقى الهزيمة في مباراة أخيرة.