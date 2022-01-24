شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد وعبد العزيز وعبد الغنى يؤدون تدريبات تأهيلية فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى على هامش تدريب اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

فيما أدى عمر السعيد مهاجم الفريق تدريبات بدنية إضافية لرفع معدل اللياقة البدنية، وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عدم مشاركة اللاعب فى التقسيمة التي أقيمت خلال التدريب على أن يخوض تدريبات بدنية إضافية.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم، الاثنين، وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على فقرة التدريبات البدنية، وتضمنت الجري حول الملعب، وتدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية والخططية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، والتي ستقام باستاد المقاولون العرب.

وكان الزمالك فاز بالأمس على المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.