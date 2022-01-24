شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الغار ينسحب من بطولة "أون فاير" للاسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" انسحاب محمد أبو الغار المصنف رقم 14 على مستوى العالم، من بطولة أون فاير المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 20 فبراير المقبل، وذلك بسبب الإصابة.

ودخل الباكستاني طيب أسلم المصنف 46 عالميا ليحل محل أبو الغار فى جدول البطولة، ومن المقرر أن يواجه الفرنسي لوكاس سيرم في الدور الأول.