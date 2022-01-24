شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الغار ينسحب من بطولة "أون فاير" للاسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" انسحاب محمد أبو الغار المصنف رقم 14 على مستوى العالم، من بطولة أون فاير المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 20 فبراير المقبل، وذلك بسبب الإصابة.
ودخل الباكستاني طيب أسلم المصنف 46 عالميا ليحل محل أبو الغار فى جدول البطولة، ومن المقرر أن يواجه الفرنسي لوكاس سيرم في الدور الأول.
وأعلنت رابطة محترفي الاسكواش "PSA" تقدم النيوزيلاندي بول كول المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ليحتل صدارة التصنيف العالمي، خلال شهر مارس المقبل، بعد التأكد من عدم مشاركة على فرج لاعب وادى دجلة المصنف الأول عالمياً، فى أى بطولة كبرى خلال تلك الفترة، ليرجح حساب النقاط كفة اللاعب النيوزيلاندي.
وطوال 4 سنوات، حافظ الفراعنة على عرش التصنيف العالمي للاسكواش، منذ أن انتزع محمد الشوربجي الصدارة فى مارس 2018، بعدما أنهى هيمنة الفرنسي جريجول جوليتير على الصدارة، حيث ظلت المنافسة على القمة بعد هذا التاريخ مقتصرة على محمد الشوربجي وعلى فرج، إلا أن غياب محمد الشوربجي عن المشاركة في البطولات الأخيرة من العام الماضي لخضوعه لفترة تأهيل، أدى إلى تقدم بول كول فى التصنيف ليحتل المركز الثاني في الوقت الحالي ويهدد صدارة علي فرج.