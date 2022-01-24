شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك وتدريبات تأهيلية بمجمع الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة. وحرص المدير الفني للزمالك على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون المباراة الماضية أمام غزل المحلة فى كأس الرابطة، لتلافي تكرارها، وطالب اللاعبين بالقتال فى الملعب وبذل أقصى جهد فى المباريات المقبلة، وشرح كارتيرون برنامج تدريب اليوم الذى سيتم تطبيقه في المران.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية بمجمع الصالات قبل انطلاق التدريب الجماعي، وتولى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التدريبات البدنية والإطالات.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، والتي ستقام باستاد المقاولون العرب.

وكان الزمالك فاز بالأمس على المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.