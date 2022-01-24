شكرا لقرائتكم خبر عن "تراي ماتش" فى الأهلي بمشاركة جميع اللاعبين قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق فى تقسيمة قوية بطول الملعب «تراي ماتش»، شارك فيها جميع اللاعبين، وذلك فى إطار الاستعدادات لمباراة سموحة بالجولة الرابعة لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وحرص موسيماني على قيادة التقسيمة وتنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية مع اللاعبين من خلال الفريقين اللذين خاضا شوطي التقسيمة.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وقبل انطلاق المران خضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية جديدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الدورية التي يتبعها الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة الفريق في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي مرانًا بدنيًّا مطولًا في «الجيم» لمدة ٤٠ دقيقة تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق. وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية مكثفة بالكرة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخميس المقبل.

وخلال الجولة الثالثة من منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة تعادل الأهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي