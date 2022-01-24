7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 24 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، 16 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك بعد احتراف مصطفى فتحى فى التعاون السعودى، و أكرم توفيق يسافر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل لإجراء جراحة الصليبي.

16 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك بعد احتراف مصطفى فتحى فى التعاون السعودى

تنتعش خزينة نادى الزمالك بمليون دولار، أى ما يقرب من 16 مليون جنيه مصرى، قيمة انتقال مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لصفوف التعاون السعودى لمدة 3 سنوات ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أكرم توفيق يسافر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل لإجراء جراحة الصليبي

اقترب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي من السفر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل بعدما حصل على "تأشيرة" السفر لألمانيا لأجراء جراحة الرباط الصليبي هناك.

تعرف على موعد سفر الأهلي للإمارات للمشاركة فى مونديال الأندية

تسافر بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى إلى الإمارات يوم 31 يناير الجارى للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير المقبل.

كارتيرون يجهز الناشئين لمواجهة سيراميكا فى رابع جولات كأس الرابطة

يجهز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللاعبين الناشئين الذين سيمنحهم فرصة المشاركة فى مواجهة سيراميكا فى الجولة الرابعة من مسابقة كأس الرابطة، والمحدد لها الجمعة المقبل.

استياء فى الأهلي من ضغط موسيماني لتجديد عقده قبل مونديال الأندية

سيطرت حالة من الاستياء، على مسئولي النادي الأهلي بسبب تصرفات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، وحديثه في وسائل الإعلام عن تفاصيل مفاوضاته مع مسئولي النادي بشأن تجديد عقده، وهو ما يخالف مبادئ وقيم الأهلي.

عبد الظاهر السقا يكشف موعد عودة مروان محسن لتدريبات فيوتشر

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر، عن تحسن حالة مروان محسن مهاجم الفريق، وذلك عقب إصابته مؤخراً بكسر في شظية القدم وخضوعه لعملية جراحية وبرنامج تأهيلي.

منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد رمضان صبحي قبل مواجهة كوت ديفوار