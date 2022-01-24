شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات متنوعة وتقسيمة مصغرة بين لاعبي الإسماعيلي استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر فى رابع جولات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

بدأ المران باجتماع عقده الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني خوان براون مع اللاعبين لشرح بعض الأخطاء التي تم الوقوع فيها خلال المواجهات الماضية فضلًا عن حثهم لضرورة العودة من القاهرة بالثلاث نقاط للحفاظ علي صدارة البطولة من أجل إسعاد جماهير الدراويش.

كما تطرق المران لتدريبات ووحدات بدنية مكثفة تحت إشراف مخطط الأحمال استهدفت الإرتقاء بالمعدلات البدنية أعقبها تدريبات خططية متنوعة.

وخاض حراس المرمي تدريبات قوية علي التعامل مع الكرات العرضية وقياس سرعة رد الفعل لدي كل حارس والتعامل مع الانفرادات.

وعلي الجانب الآخر، أدى محمود عبد الله وأحمد مصطفى ودييجو فيرناندو وجان موريل تدريبات إضافية بعد نهاية المران.