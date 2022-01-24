شكرا لقرائتكم خبر عن براون يعقد اجتماعًا مطولًا مع باهر المحمدي على هامش مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأرجنتيني خوان براون، المدير الفنى للإسماعيلي، اجتماعًا مطولًا مع باهر المحمدي قلب دفاع الفريق، عقب نهاية المران الذى أقيم ظهر اليوم فى حضور محمد عبد الحافظ مترجم الدراويش.

ويتطلع جهاز الدراويش لعقد اجتماعات تحفيزية بشكل دائم مع اللاعبين من أجل بذل قصاري جهدهم فى التدريبات وحثهم على تقديم كل ما لديهم من أجل الفريق، وهو ما سيسهم في تحسن أداء الفريق بشكل تدريجي وسينعكس على النتائج بشكل إيجابي.

وكان الفريق قد واصل تدريباته اليوم علي الملعب الرئيسي الذى اشتمل علي تدريبات بدنية وخططية متنوعة.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على المقاولون العرب الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

جدير بالذكر أن الدراويش يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط متفوقًا علي أندية الأهلي والمقاولون العرب وسموحه والجونة والبنك الأهلي.