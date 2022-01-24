شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نانسى إيهاب المحترفة فى نيويورك: بحب المكرونة بالجمبرى ونفسى أكون محامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نانسى إيهاب مصطفى لاعبة فريق كرة القدم بنادى سياسيت فوتبول بنيويورك.



نانسى ايهاب

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الجيم والطبخ

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المأكولات الإيطالية، خاصة المكرونة بالجمبرى والفراخ.



مع والدتها

من نجمك المفضل؟

كيفين جينز ممثل كوميدى.

من مطربك المفضل؟

نانسى عجرم.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

محامية مثل والدى أو سفيرة فى الأمم المتحدة.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟

المعاكسة العادية لا أرد، لكن لو زادت أقوم بتعنيف الشخص.



اللاعبة مع والدها

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

ميرسكا هيرجينى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.