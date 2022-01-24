شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين موسيمانى وكارتيرون فى الأهلى والزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الغموض على موقف الثنائى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، داخل قطبى الكرة المصرية خلال الأيام الأخيرة، وأصبحت هناك حالة من الجدل حول استمرارهما مع القطبين الفترة المقبلة.

وسادت حالة من الاستياء لدى مسئولي النادي الأهلي بسبب تصرفات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، وحديثه فى وسائل الإعلام عن تفاصيل مفاوضاته مع مسئولي النادي بشأن تجديد عقده، وهو ما يخالف مبادئ وقيم الأهلي.



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ويرفض مسئولو النادي الأهلي الضغوط التي يمارسها موسيماني في إجبار إدارة النادي على الانتهاء من تجديد عقده قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية بنهاية يناير الجاري، وترى أن الوقت لا يزال طويلا قبل حسم الأمر وترغب في تأجيل حسم ملف تجديد عقد المدرب الجنوب إفريقي بعد الانتهاء من منافسات مونديال الأندية.

وتسود حالة من الغضب الشديد من مسئولي الأهلي بعد التصريحات التي أدلى بها المدرب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون العرب الأخير بكأس الرابطة، لاسيما أن المدرب لم يحترم سرية المفاوضات مع النادي وأخرج معلومات تخص المفاوضات يتن مناقشتها في الغرف المغلقة في ظاهرة جديدة على النادي الأهلي.

موقف موسيماني دفع مسئولى الأهلي لتأجيل حسم مفاوضات تجديد العقد مع موسيماني، والانتظار لما سيحدث في مونديال الأندية، قبل التفاوض مع المدرب مجددا على البنود الخلافية من أجل تجديد عقده.

وفى المقابل، أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك بعدما وقعت إدارة القلعة البيضاء عقوبة مادية على المدرب إثر خسارة الفارس الابيض من غزل المحلة بثلاثية دون رد فى كأس رابطة الاندية المحترفة.

جاءت الخسارة القاسية التي تلقاها الزمالك على يد غزل المحلة في بطولة كأس الرابطة، لتدفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض، للهجوم على لاعبيه لأول مرة.

تنصل كارتيرون من النتائج المخيبة للآمال لفريقه في بطولة كأس الرابطة، بعد تلقي الخسارة الثانية له من 3 مباريات، مؤكدا أن اللاعبين لا يملكون الروح الكافية لتمثيل الزمالك.

