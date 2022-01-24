شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة دورى القسم الثانى من مجموعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اتحاد الكرة دراسة إمكانية إقامة مسابقات القسم الثانى على مجموعتين بدلاً من 3 مجموعات، ووضع خطة تمهيدا لإقامة القسم الثاني من مجموعة واحدة بعد عدة مواسم.

استقر مسئولو اتحاد الكرة على وضع خطة لتطوير المسابقات بداية من القسم الثاني وإقامة مجموعة للصعيد ومجموعة للفرق الأخرى، ولكن لم يتم الاستقرار على موعد تنفيذ هذا المقترح، والأقرب هو في الموسم بعد المقبل.

في سياق متصل، أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيسافر الأربعاء المقبل للكاميرون لدعم منتخب مصر في لقاء كوت ديفوار بدور الـ16 لأمم إفريقيا بالكاميرون.

وقال حازم، "عدت من رحلة عمل في الخارج وسوف أجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة غدا قبل السفر الأربعاء لدعم المنتخب في مباراة كوت ديفوار".

وتطرق حازم إلى الحديث عن موقف اتحاد الكرة من تسريب عقد البرتغال كارلوس كيروش، مدرب المنتخب، حيث علق: "من الواجب احترام بنود أي تعاقد والتعامل باحترافية في كل الأمور".

واختتم قائلا، "بعد ما حدث لن يتحدث مستقبلا أي مسؤول في الأمور التعاقدية سوى من خلال القنوات الشرعية".