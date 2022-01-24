شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدعم فريد شوقي بعد إصابته: وحش الشاشة وقلب الفريق النابض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادي المصري على دعيم فريد شوقي لاعب الفريق البورسعيدي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، "خالص أمنياتنا بالشفاء العاجل لوحش الشاشة وقلب المصرى النابض فريد شوقي بالشفاء العاجل.



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ويبدأ فريد شوقي، لاعب النادي المصري، اليوم الاثنين، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالشد فى العضلة "الخياطية" - الممتدة من الحوض وحتى الركبة - وهى الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز ببطولة كأس الرابطة والتى أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز المصرى 0/1.

ويشمل البرنامج العلاجي خضوع اللاعب لعدد من الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مجدي الألفي قبل البدء في ممارسة التدريبات التأهيلية، وكذلك تدريبات العدو الخفيف ثم الانتظام التدريجي فى التدريبات الجماعية للفريق فور تحسن حالته.