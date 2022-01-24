شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة المنشطات يكشف المتورطين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تصريحات حازم خميس، رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، حول وجود 6 عينات إيجابية للاعبين فى مصر، منهم اثنان فى الدورى المصرى، وزادت علامات الاستفهام حول هوية هؤلاء اللاعبين، والأندية التى يلعبون لها، والعقاب الذى ينتظرهم.

نرصد فى السطور التالية كل ما يتعلق بالأزمة، والرد على جميع التساؤلات.

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن أى لاعب يتواجد فى الدورى المصرى وكل البطولات الخاصة بالرياضة المصرية بكل الألعاب يخضع لتحاليل منشطات، وحال رفضه ذلك يتم إيقاف النشاط الرياضى فى مصر.

وعن الحالات الإيجابية التى تم ضبطها فى الدورى قال خميس إن هناك لاعبين فقط فى الدورى المصرى، وآخر هؤلاء هو كريم بامبو لاعب البنك الأهلى، وهناك 6 لاعبين ثبتت العينات الخاصة بهم إيجابية، وبعد انتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن أسمائهم، إلا أنهم من خارج الأهلى والزمالك، كما تم إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة يطلب من خلاله إرسال اللاعبين إلى لجنة الاستماع فى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات".

ونفى خميس أن تكون العينة الإيجابية خاصة بوليد سليمان، كما تحدثت بعض المواقع ووسائل الإعلام، مشدداً على أن بين عامى 2020 و 2022 شهدت إيجابية 7 عينات بينهم لاعبان فقط فى الدورى الممتاز ومن بين اللاعبين الاثنين كريم بامبو الذى تم إعلان إيقافه بالفعل، وبالتالى يتبقى لاعب واحد فقط لم يتم إعلان هويته لا ينتمى لأى من فريقى الأهلى والزمالك.

وعن الاجتهادات حول الاسم الثانى، أنه عبد الرحمن عامر حسين لاعب سموحة، فرفض التعليق على الأمر قائلا إن الإعلان عن اسم اللاعب الثانى سيتم بعد اتحاذ قرار الإيقاف بشكل نهائى كما تام فى وقت سابق مع كريم بامبو .