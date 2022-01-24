الداخلية يضم أحمد حسين مهاجم النصر على سبيل الإعارة 6 أشهر

القاهرة - سامية سيد - انتقل أحمد حسين، مهاجم النصر لصفوف نادي الداخلية، رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى، وانضم أحمد حسين للداخلية لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة من نادى النصر.

ويتواجد أحمد حسين فى فريق النصر الذي ينافس ففي دوري القسم الثاني منذ عشرة مواسم وصعد معه للدوري الممتاز مرتين، كما سبق له الصعود للدورى الممتاز مع فريق حرس الحدود حينما رحل له على سبيل الإعارة أيضاً.

وفاز فريق النصر على نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية علي ملعب النصر ضمن استعدادات النصر لمواجعة فريق القناة في افتتاح مباريات الدور الثاني بدوري القسم الثاني يوم الجمعه المقبل ، وأحرز هداف الفوز النصر حسام جلال لاعب الفريق من عرضية محمد حسن ميدو من الجهة اليمني قابلها حسام جلال بتسديدة قوية بوجه القدم فى المرمى.

وقدم فريق النصر مباراة جيدة، وأكد محمد عبد الفتاح كفتة رئيس الجهاز الفني أن التجربة جاءت مفيدة واحتكاك جيد للاعبين الأساسيين في ظل توقف الدوري وتجهيز وتجربة بعض اللاعبين الغائبين عن المشاركة الأساسية واللاعبين الجدد.

فيما أكد ياسر رضوان أنه اطمأن على مستوى بعض اللاعبين وأن الأداء جيدا وافضل من المباريات الماضية، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يسعى لتجهيز اللاعبين بشكل قوى استعدادا للدوري الثاني الذى سيشهد منافسة قوية بين جميع الفريق.