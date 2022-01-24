شكرا لقرائتكم خبر عن حفظ دعويى الشمرلي ومندي ضد اتحاد الطائرة واللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة الطائرة حفظ الدعوى رقم 45 الخاصة بعدم خوض الشمرلى ومندى لانتخابات الاتحاد السابقة، وكذلك الدعوى رقم 58 الخاصة بالاستشكال المقدم من الاتحاد المصرى للكرة الطائرة والمرفوعة على الاتحاد واللجنة الأولمبية المصرية وصدور حكم فيهما بانقضاء الدعوى لانتفاء السبب اى خوض الطاعنين الانتخابات .

وبالتالى تم حفظ الدعويين لخوضهما الانتخابات فعليا ولم يوفقا، وبذلك لم يتبق سوى الدعوى رقم 90 الخاصة بطلب الشمرلى ببطلان الانتخابات والتى تم فيها الرفض للشق المستعجل ويتبقى الشق الموضوعى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى .

ونجح ياسر قمر فى رئاسة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت مؤخرا، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس و عمرو مخلوف نائبا للصندوق .

ونجح فى العضوية كل من، تامر بيبرس و عايدة اسماعيل و وائل قنديل و محمود الفقى و شوكت صابر و يوسف حسن .