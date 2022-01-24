شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مستشفى الأهلي قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زاد عدد اللاعبين المُصابين بفريق الاهلى خلال الأيام الماضية بشكل بات يُهدد المارد الأحمر قبل الارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مونديال الأندية الشهر المقبل بالإمارات ومنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما هى أكثر الإصابات خطورة فى الأهلى؟

ج: أكثر الإصابات خطورة فى الأهلي تمثلت فى تعرض أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال بطولة أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون، ومن المقرر أن يُجرى أكرم توفيق جراجة الرباط الصليبي فى ألمانيا خلال الفترة القليلة المقبلة بعد إنهاء إجراءات السفر وسيغيب اللاعب عن الملاعب قرابة الثمانية أشهر.

س: وماذا عن إصابة المغربى بدر بانون مدافع الأهلى؟

ج: كما تلقى الأهلي صدمة بغياب مدافعه الدولي بدر بانون مع منتخب المغرب في البطولة ذاتها، حيث أُصيب بانون بفيروس كورونا مرتين ما تسبب له فى مُضاعفات فى التنفس ليتم استبعاده من البطولة، ويحتاج برنامجا تأهيليا لمدة ثمانية أسابيع تقريباً ليتأكد غيابه عن مونديال الأندية.

واستأذن بدر بانون مسؤولي الأهلي للبقاء مع منتخب المغرب فى الكاميرون، خاصة بعد خروجه من حسابات موسيماني فى كأس العالم للأندية، وأكد أنه سيعود خلال شهر وأن حالته الصحية تتحسن من يوم لآخر وسيشارك مع الفريق بعد كأس العالم.

س: وما موقف صلاح محسن بعد إجراء الجراحة؟

ج: خضع صلاح محسن مهاجم الأهلي لجراحة تثبيت مشطية القدم فى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن صلاح محسن كان يعاني من كسر فى مشطية وجه القدم واحتاج للتدخل الجراحى الذى تم إجراؤه بنجاح، وأشار طبيب الأهلى إلى أن صلاح محسن سيغيب لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أسابيع عن صفوف الفريق يخضع خلالها لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

وأشار أبو عبلة إلى أن حالة اللاعب مستقرة بعد إجرائه للجراحة اللازمة وسيخضع لمتابعة يومية تحت إشرافه لحين بدء تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل.

س: وماهى نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد محمود نجم الأهلى؟

ج: أثبتت الأشعة التى أجراها محمد محمود، لاعب وسط الأهلي، معاناته من شد فى العضلة الخلفية. وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، أن محمد محمود يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى 10 أيام يعود بعدها للمشاركة مع الفريق.

س: وماذا عن حسام حسن مهاجم الأهلى؟

ج: يغيب حسام حسن، مهاجم الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابته بشد فى عضلة السمانة.

س: وما هى تفاصيل حالة أحمد نبيل كوكا؟

ج: قال طبيب الأهلي، إن أحمد نبيل "كوكا"، ظهير أيسر الفريق، خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وأوضح أبو عبلة أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أثبتت حاجته لراحة سلبية تصل إلى شهر ونصف؛ بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا التي لا تظهر إلا من خلال تلك الفحوصات.

وأشار طبيب الأهلى إلى أن حالة اللاعب مستقرة تماما ولا يعاني من أي أعراض كورونا ومعاناته من المضاعفات حالة باتت شائعة يتعرض لها بعض الرياضيين بعد الشفاء من كورونا حاليا.