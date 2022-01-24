شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مستشفى الأهلي قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - زاد عدد اللاعبين المُصابين بفريق الاهلى خلال الأيام الماضية بشكل بات يُهدد المارد الأحمر قبل الارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مونديال الأندية الشهر المقبل بالإمارات ومنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..س: ما هى أكثر الإصابات خطورة فى الأهلى؟
ج: أكثر الإصابات خطورة فى الأهلي تمثلت فى تعرض أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال بطولة أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون، ومن المقرر أن يُجرى أكرم توفيق جراجة الرباط الصليبي فى ألمانيا خلال الفترة القليلة المقبلة بعد إنهاء إجراءات السفر وسيغيب اللاعب عن الملاعب قرابة الثمانية أشهر.س: وماذا عن إصابة المغربى بدر بانون مدافع الأهلى؟
ج: كما تلقى الأهلي صدمة بغياب مدافعه الدولي بدر بانون مع منتخب المغرب في البطولة ذاتها، حيث أُصيب بانون بفيروس كورونا مرتين ما تسبب له فى مُضاعفات فى التنفس ليتم استبعاده من البطولة، ويحتاج برنامجا تأهيليا لمدة ثمانية أسابيع تقريباً ليتأكد غيابه عن مونديال الأندية.
واستأذن بدر بانون مسؤولي الأهلي للبقاء مع منتخب المغرب فى الكاميرون، خاصة بعد خروجه من حسابات موسيماني فى كأس العالم للأندية، وأكد أنه سيعود خلال شهر وأن حالته الصحية تتحسن من يوم لآخر وسيشارك مع الفريق بعد كأس العالم.س: وما موقف صلاح محسن بعد إجراء الجراحة؟
ج: خضع صلاح محسن مهاجم الأهلي لجراحة تثبيت مشطية القدم فى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن صلاح محسن كان يعاني من كسر فى مشطية وجه القدم واحتاج للتدخل الجراحى الذى تم إجراؤه بنجاح، وأشار طبيب الأهلى إلى أن صلاح محسن سيغيب لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أسابيع عن صفوف الفريق يخضع خلالها لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.
وأشار أبو عبلة إلى أن حالة اللاعب مستقرة بعد إجرائه للجراحة اللازمة وسيخضع لمتابعة يومية تحت إشرافه لحين بدء تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل.
س: وماهى نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد محمود نجم الأهلى؟
ج: أثبتت الأشعة التى أجراها محمد محمود، لاعب وسط الأهلي، معاناته من شد فى العضلة الخلفية. وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، أن محمد محمود يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى 10 أيام يعود بعدها للمشاركة مع الفريق.
س: وماذا عن حسام حسن مهاجم الأهلى؟
ج: يغيب حسام حسن، مهاجم الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابته بشد فى عضلة السمانة.
ج: قال طبيب الأهلي، إن أحمد نبيل "كوكا"، ظهير أيسر الفريق، خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وأوضح أبو عبلة أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أثبتت حاجته لراحة سلبية تصل إلى شهر ونصف؛ بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا التي لا تظهر إلا من خلال تلك الفحوصات.
وأشار طبيب الأهلى إلى أن حالة اللاعب مستقرة تماما ولا يعاني من أي أعراض كورونا ومعاناته من المضاعفات حالة باتت شائعة يتعرض لها بعض الرياضيين بعد الشفاء من كورونا حاليا.