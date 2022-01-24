شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى مرشح لتدريب منتخب غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، دائرة المرشحين لتدريب منتخب غانا فى المرحلة المقبلة عقب خروج النجوم السوداء من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا.

وتواصل بعض الوكلاء فى غانا مع البدرى لجس نبضه، قبل عرض الأمر على مسؤولى الاتحاد الغانى لكرة القدم.

وكان حسام البدرى قد كشف أنه يحلم بأن يتواجد المنتخب فى مونديال 2022 "، قائلا، "طُلب منى تقديم الاستقالة ورفضت لسبب واحد وهو إيمانى أن المنتخب سيتأهل إلى كأس العالم".

وأشار البدرى إلى أنه غير محسوب على عمرو الجناينى كما يدعى البعض، قائلا، "ولكن علاقتى جيدة بالجميع ولا توجد مشكلات بينى وبين أى فرد من اللجان التى كلفت برئاسة اتحاد الكرة".