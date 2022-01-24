الامارات | ماني يستفز المصريين ومحمد صلاح.. بكلمة "صفر"! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يستفز المصريين ومحمد صلاح.. بكلمة "صفر"! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفز السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، الجماهير المصرية، بعدما ظهر في فيديو عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحدى فيه المنتخب المصري، وتوقع تأهل السنغال على حسابه في المواجهة المرتقبة بينهما في تصفيات كأس العالم "قطر 2022".

ولم يكتف ماني خلال الفيديو بتوقع فوز بلاده بل وتناول الأمر بالضحك قائلاً بأن السنغال ستفوز بنتيجة 1-صفر، مشدداً على كلمة "صفر" للمنتخب المصري، وهو ما أشعل نار الغضب لدى كثير من المشجعين المصريين، لاسيما أن المصورين وأصدقائه ضحكوا مطولاً من طريقته في السخرية والتحدي على غير المعتاد من النجوم الكبار في ملاعب كرة القدم!.

وفي المقابل، طلب حساب الاتحاد الإفريقي توقع النجم المصري محمد صلاح للمباراة لكن الأخير لم يرد حتى الآن.

ولا يتمتع ماني بعلاقة جيدة مع الجماهير المصرية التي تعتبره لاعباً أنانياً ومعادياً لمواطنهم محمد صلاح، مشددة على أن ماني يشعر بالغيرة من صلاح وبالتالي لا يمنحه الكرات للتسجيل خصوصاً أن المنافسة بينهما كانت كبيرة محتدمة على صراع الهدافين في الدوري الإنجليزي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news