الامارات | فيديو صادم لحارس عراقي يضرب رأسه بالعارضة والأرض كلما تصدى لهدف!

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم لحارس عراقي يضرب رأسه بالعارضة والأرض كلما تصدى لهدف! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحارس مرمى المنتخب العراقي لكرة اليد أحمد محمد بدا خلاله مفرطاً بالحماس والتعبير عن فخره بنفسه خلال مشاركته مع العراق في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، إذ كان يضرب رأسه بالعارضة والأرض مع كلما تصدى للمهاجمين ومنع دخول الكرة إلى مرماه، الأمر الذي أثار نوبة من الضحك لدى المتابعين، مختلطة بعلامات الإعجاب لقدراته في الحراسة.

وأظهر أحمد محمد مستوى عالٍ وروحاً قوية خلال مباراة العراق مع إيران ضمن البطولة القارية المقامة حالياً في السعودية على الرغم من خسارة العراق 25-28، إذ تصدى أحمد لعدد من الكرات وسط تفاعل معلق المباراة الذي أشاد بروحه مطولاً والتي كادت تسعد الجماهير لولا الخسارة في نهاية المطاف.

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