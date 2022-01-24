بعد تصريحاته عن وجود عقبات في تجديد عقده.. الأهلي يوجه رسالة «عاجلة» لموسيماني

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مصادر داخل النادي الأهلي، عن رسالة وجهها مجلس الإدارة للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد تصريحاته عن مفاوضات لتجديد عقده لفترة جديدة داخل القلعة الحمراء؛ إذ ينقضي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم تحسم إدارة القلعة الحمراء حتى الآن هذا الملف.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، إن الإدارة طالبت المدير الفني بالتركيز مع الفريق الأول، خلال ارتباطاته المقبلة، ومواصلة المسيرة بشكل جيد، التي بدأها في أكتوبر من العام قبل الماضي.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي شددت على المدير الفني بعدم الحديث عن تجديد التعاقد في وسائل الإعلام، والالتزام بمثل هذه الأمور في الغرف المغلقة داخل القلعة الحمراء، وأهمية التركيز مع الفريق في كأس العالم للأندية، الذي ينطلق في الثالث من فبراير المقبل بالإمارات، وتحقيق مركز جيد في العُرس العالمي.

وأشار المصدر إلى أن الاتجاه الأقرب داخل القلعة الحمراء، هو تأجيل حسم التجديد مع بيتسو موسيماني، لما بعد كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن هناك تحفظات من جانب بعض المسؤولين في شركة الكرة على تجديد عقد المدير الفني لفترة جديدة مع الأحمر.

موسيماني: أريد البقاء والاستمرار مع الأهلي

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني، تحدث في المؤتمر الصحفي بمباراة المقاولون العرب التي أقيمت الجمعة الماضية، في كأس رابطة الأندية المحترفة، عن وجود مشكلات في تجديد عقده مع النادي الأهلي، وأن الأمر لم يحسم حتى الآن.

وأكد موسيماني في تصريحاته، أنه يرغب في حسم تجديد عقده، والبقاء مع الفريق الأول لفترة جديدة؛ إذ أن ذلك سيمنحه التركيز مع الأهلي في البطولات المختلفة التي يشارك فيها، خلال الفترة المقبلة.