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الإسماعيلي لمصراوي: تم الاتفاق على ضم منتخب فلسطين الأولمبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد مصدر بالنادي الإسماعيلي أن خالد النبريص مهاجم منتخب فلسطين الأولمبي ونادي اتحاد خان يونس وصل الإسماعيلية فجر اليوم الإثنين من أجل توقيع عقود انضمامه لصفوف الدراويش في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس الإدارة اتفق على انضمام خالد لصفوف الفريق، ويتبقى فقط توقيع العقود وهذا ما سوف يتم خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف المصدر: "عقب توقيع العقود سيتم الإعلان مباشرة عن الصفقة، وسيشارك خالد في تدريبات الجماعية للإسماعيلي".

ويعد خالد النبريص هو خامس صفقات الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع كل من البوليفي كاراميلو ألجازنزا والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل، الأرجنتيني دييجو فيرناندو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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