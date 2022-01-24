البنك الأهلي: موقفنا من ضم بواليا يتحدد الأربعاء.. والأهلي لم يطلب ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن خالد جلال المدير الفني للفريق لم يحدد احتياجاته لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف نصار في تصريحات إذاعية لبرنامج "في الملعب وأنت سايق": "خالد جلال طلب مهلة حتى يوم الأربعاء لتحديد احتياجات الفريق".

وكان والتر بواليا فسخ عقده مع مالاتيا سبور التركي، الذي لعب له على سبيل الإعارة.

وعن عرض الأهلي ضم أحمد ياسين مدافع الفريق، قال: "لم نتلق أي عرض من الأهلي لضم أحمد ياسين، نتمسك باللاعب نريد الحفاظ على قوام الفريق للتواجد في مركز متقدم بالدوري".

واختتم حديثه عن بطولة كأس الرابطة: "استفدنا من الكأس بخوض مباريات، وعدم الغياب عن لعب مباريات طوال فترة بطولة أفريقيا، ومنح الفرصة للاعبين جدد".

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل المركز الأخير بالمجموعة الثانية من كأس الرابطة برصيد نقطتين.