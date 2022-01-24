لاعب الأهلي المعار لمصراوي: انتظم في تدريبات زيزكوف خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه

أنهي محمد أحمد "بيسو" لاعب النادي الأهلي المعار لزيزكوف التشيكي، إجراءات الحصول علي تأشيرة السفر اليوم للحاق بزملائه الثنائي المعار لنفس النادي مصطفي فوزي وميدو حسام.

وقال بيسو في تصريحات خاصة ليلاكورة، إنه حصل اليوم علي تاشيرة التشيك أخيراً وتم الإنتهاء من كل شئ خاص بهذا الأمر.

وأضاف: "يبتقي فقط تصريح السفر وسوف أحصل عليه في غضون أيام بعد إنتهاء الامتحانات الجامعية الخاصة بي".

وأوضح أنه سوف يغادر خلال أيام للانتظام في تدريبات زيزكوف التشيكي برفقة زملائه مصطفي فوزي وميدو حسام والذين سبقوه قبل أيام إلي هناك.

وكان الأهلي قد أعار بيسو ومصطفي فوزي وميدو حسام قبل بداية الموسم إلي زيزكوف التشيكي لمدة عامين مع تمديد تعاقدهم مع القلعة الحمراء.