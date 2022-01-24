قنوات "أبوظبي الرياضية" تعلن عن خطتها لبث مباريات كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت "قنوات أبوظبي الرياضية" التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن خطتها البرامجية المواكبة لبث مباريات كأس العالم للأندية 2021 التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي حصلت على حقوق بثها حصرياً في كل من الإمارات ومصر والكويت.

وتتضمن الخطة مجموعة مميزة من البرامج الخاصة واستوديوهات التحليل الرياضي والبث المباشر وتستضيف نخبة من أبرز نجوم الكرة العالمية واللاعبين والمدربين من ضيوف العاصمة أبوظبي، التي ستغدو عاصمة للرياضة العالمية وستكون محط أنظار عشاق الكرة حول العالم لمتابعة فعاليات البطولة العالمية المرموقة في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وسيكون البرنامج اليومي الرئيسي هو برنامج "مع يعقوب" في تمام الساعة 00:00 والذي يتناول فيه الإعلامي الشهير يعقوب السعدي ولمدة ساعتين البطولة من جميع تفاصيلها ويعرض أبرز القضايا والمحاور المحيطة بها، ليناقشها و يحللها و يعرض أبرز النتائج وآخر الأخبار و المقابلات و التقارير الخاصة.

وتنطلق التغطية اليومية صباحاً مع برنامج "مونديال كافيه" اليومي في تمام الساعة 12:00 لمدة ساعة ونصف والذي يتناول الحدث العالمي الأهم الذي تستضيفه أبوظبي ويعرض نقاشات حول الأندية المشاركة وحظوظها و أبرز اللاعبين المشاركين، بالإضافة لآخر أخبار البطولة و يقدم للمشاهد كل الكواليس و ينقله إلى كل التفاصيل بمشاركة 4 ضيوف يمثلون أبرز الأندية المشاركة.

ويطل يومياً برنامج "Reporters" في تمام الساعة 14:00 لاستعراض آخر آراء و مانشيتات الصحافة العالمية حول كأس العالم للأندية و أبرز التحليلات الخبرية المتعلقة بها، أما برنامج المسابقات "تحدي المونديال" فينطلق يومياً في تمام الساعة 16:00 ليعطي فرصة الكشف عن المواهب لدى المتابعين وفرصة الفوز لعشاق الكرة العالمية، من خلال تحديات بين المتنافسين مثل ( أبرز معلق هاوي، أبرز تقرير تلفزيوني، أبرز مقدم برنامج ) ليتم اختيار الفائزين آخر كل حلقة.

وفي تمام الساعة 21:00 ينطلق "المونديال Head Coach"، برنامج التحليل الفني الخاص بالأندية المشاركة و آخر الاحصائيات المتعلقة بها و أبرز الخطط و التشكيلات في مباريات البطولة بالإضافة إلى التقييم الشامل لكل المباريات، وبالنسبة لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم تخصيص البرنامج اليومي “مونديال “Tour في تمام الساعة 17:00 من إعداد أحد المؤثرين المختصين بالكرة والذي يقوم بعمل جولة خاصة في أروقة البطولة و يعرض كواليس المباريات بنظرة مختلفة.

كما تضم الخطة البرامجية البرنامج المباشر "المونديال اليوم" الذي يقف على تغطية المؤتمرات الصحفية و التدريبات الخاصة بالأندية المشاركة و يعرض آخر المستجدات التي تدور حول المشاركين، وبرنامج "جولة في أبوظبي" في الساعة 23:30 والذي يستضيف شخصيات رياضية واجتماعية وفنية مشاركة في البطولة من خلال جولة إلى أبرز المعالم السياحية للعاصمة أبوظبي.

كما يبث "الاستوديو التحليلي" الخاص بالمباريات من الملعب أيام المباريات ولمدة 60 دقيقة قبل و بعد كل مباراة.