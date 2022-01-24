بعد اعتماد ملعب الهلال في أبطال أفريقيا.. مندوب صن داونز يصل السودان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

وصل خالد علي منسق نادي صن داونز، إلي السودان للترتيب لمواجهة نادي المريخ في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم 19 فبراير علي ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

يأتي ذلك بعد تأكيد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراتي الهلال والمريخ بطلا السودان علي ملعب الجوهرة الزرقاء بعد زيارة لجنة التفتيش علي الملعب للاطمئنان علي جاهزية مرافق وإمكانيات الملعب لاستقبال المباريات.

ونجح "الخليج 365" في الحصول علي صور زيارة منسق نادي صن داونز بطل جنوب أفريقيا للملعب صباح اليوم الاثنين بعد تأكيد إقامة المباريات عليه.

وكان "الخليج 365" قد انفرد قبل عدة أيام بتصريحات لمصدر مسئول في إدارة المسابقات في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم أكد فيها اعتماد لجنة التراخيص بالكاف لملعب الجوهرة الزرقاء في السودان لناديي الهلال والمريخ خلال مشاركتهما في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر إن لجنة التراخيص برئاسة الموزبيقي محمد سييدات أخطرتنا باعتماد الملعب بعد جولة تفتيش علي الأستاد ومرفقاته خلال الأسبوع الماضي.

ويستقبل ملعب الجوهرة الزرقاء مباريات المجموعة الأولي في الجولة الثانية يومي 18 و 19 فبراير حيث يستقبل الهلال السوداني فريق الأهلي يوم 19 فبراير ويخوض المريخ السوداني مباراته مع صن داونز يوم 18 فبراير.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دوري المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية يوم 11 فبراير المقبل عقب ختام منافسات كأس الأمم الأفريقية ، ولكن في المقابل تأجل إقامة مباراة الأهلي والمريخ في الجولة الأولي من 11 فبراير إلي 5 مارس لارتباط النادي الأهلي بمباريات كأس العالم للأندية في الإمارات.