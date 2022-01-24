الأهلي يستأنف تدريباته برفع الحمل البدني استعدادًا لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة.

وشهد المران تدريبات بدنية في "الجيم" تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق لمدة ٤٠ دقيقة، قبل بداية المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية مكثفة بالكرة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

وخضع اللاعبين والجهاز الفني والإداري للأهلي لمسحة طبية جديدة قبل المران، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الدورية التي يتبعها الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة الفريق في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخميس المقبل.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أكد أن جميع لاعبي الفريق الذين غابوا عن المباريات الثلاث الأولى في كأس ‏الرابطة سيوجدون في المباراة المقبلة أمام سموحة، من أجل تجهيزهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.‏

وأشاد عبد الحفيظ بشباب الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير وتحلوا بروح الفانلة الحمراء والروح والعزيمة، رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول.‏