كاف يعلن.. عقوبات وغرامات على 4 منتخبات بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقوبات بالجملة على 4 منتخبات مشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

واجتمع مسئولو اللجنة الانضباطية بالكاف، وتقرر الآتي:

كوت ديفوار - الجزائر

أفاد مسؤولو المباراة أنه في نهاية اللقاء، اجتاح حوالي 40 مشجعًا الملعب معظمهم من المدرج الشرقي.

كما أشار التقرير إلى أن عدد حراس الأمن لم يكن كافيا للسيطرة على الضجة التي أثارها مشجع جزائري اقتحم الملعب.

وبناء عليه قررت انضباطية كاف:

-إصدار تحذير للاتحاد الكاميروني لكرة القدم بشأن انعدام الأمن خلال المباراة المذكورة وتذكيرًا صارمًا بالالتزام الصارم بقواعد السلامة.

- فرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد الجزائري لكرة القدم لاقتحام الملعب من قبل مشجعهم.

- فرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد الإيفواري لكرة القدم بسبب غزو مشجعيهم للملعب، منها 5000 معلق شريطة ألا يتكرر مثل هذا الحادث أثناء البطولة.

غامبيا - تونس

تم اتهام الاتحاد التونسي لكرة القدم بعد أن دخل مدربهم منذر كبيير الملعب دون إذن الحكم.

كما اتُهم حارس مرمى تونس فاروق بن مصطفى بسوء السلوك لاستخدامه لغة بذيئة تجاه الحكم.

وبناء عليه قررت انضباطية كاف:

-فرض غرامة قدرها 5000 دولار على المدرب منذر كبيير عن سلوكه.

-فرض غرامة قدرها 5000 دولار على فاروق بن مصطفى لسلوكه المؤسف.

-توجيه دعوة إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم بخصوص الالتزام بمبادئ الولاء والنزاهة والروح الرياضية والأخلاق.