ما هو موعد مباراة المغرب ومالاوي في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره مالاوي ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.



ويواجه الفائز من لقاء المغرب ومالاوي في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2021 مع المتأهل من مواجهة مصر وكوت ديفوار المقررة يوم الأربعاء المقبل.

ويخوض منتخب المغرب ثمن النهائي بعدما تأهل متصدر للمجموعة الثالثة بـ7 نقاط، فيما يلعب منتخب مالاوي هذا الدور بعد تأهله ضمن أفضل الثوالث عقب حصوله على 4 نقاط في المجموعة الثانية.

يحتضن ملعب أحمد أهيدجو مباراة المغرب ومالاوي، مساء يوم الثلاثاء 25 يناير/ كانون الثاني الحالي، في سادس لقاءات دور الـ16.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات كأس أمم أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق المغربي جواد بدة.

جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2022

فينسنت أبو بكر - الكاميرون- 5 أهداف

إبراهيما كوني - مالي - 3 أهداف

كارل توكو إيكامبي - الكاميرون - هدفان

إبراهيما كونيه - مالي - هدفان

جابادينهو مهانجو - مالاوي - هدفان

نيكولاس بيبي - كوت ديفوار - هدفان

سفيان بوفال - المغرب - هدفان

أحمد موغني - جزر القمر - هدفان

وهبي الخزري - تونس - هدفان