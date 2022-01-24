ما هو موعد مباراة السنغال والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي منتخب السنغال مع نظيره الرأس الأخضر ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا بالكاميرون.



ويواجه الفائز من لقاء السنغال والرأس الأخضر في الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا مع المتأهل من مواجهة مالي وغينيا الاستوائية يوم الأربعاء.

وتأهلت السنغال لثمن النهائي في صدارة المجموعة الثانية بـ5 نقاط، فيما يلعب منتخب الرأس الأخضر هذا الدور بعد تأهله ضمن أفضل ثوالث، عقب حصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى.

يحتضن ملعب كويكونج مباراة السنغال والرأس الأخضر، مساء يوم الثلاثاء 25 يناير/ كانون الثاني الحالي في خامس لقاءات دور الـ16.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات كأس أمم أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

منتخب السنغال

جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2022

فينسنت أبو بكر - الكاميرون- 5 أهداف

إبراهيما كوني - مالي - 3 أهداف

نيكولاس بيبي - كوت ديفوار - هدفان

سفيان بوفال - المغرب - هدفان

أحمد موغني - جزر القمر - هدفان

وهبي الخزري - تونس - هدفان

كارل توكو إكامبي - الكاميرون - هدفان

إبراهيما كونيه - مالي - هدفان

جابادينهو مهانجو - مالاوي - هدفان