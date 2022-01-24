ما هي مواعيد مباريات اليوم الإثنين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الإثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022 عدة مباريات أبرزها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.



وتستكمل مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون من 9 يناير/ كانون الثاني إلى 6 فبراير/ شباط المقبل.

يخوض منتخب غينيا ثالث مواجهات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا 2021 أمام جامبيا، حيث تنطلق المباراة الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق أحمد عبده.

يحتضن ملعب باول بيا مباراة الكاميرون وجزر القمر، مساء الإثنين، في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2021.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق خليل البلوشي.