منظمة مكافحة المنشطات تكشف أحد أسماء اللاعبين أصحاب النتيجة الإيجابية بالدوري.. ثُبت تعاطيهما للمنشطات

الشارقة - اميمة ياسر - أكد حازم خميس رئيس منظمة مكافحة المنشطات المصرية، أن لاعبين اثنين فقط في لعبة كرة القدم تم اكتشاف إيجابية العينات الخاصة بهما خلال الفترة الماضية بين أندية الدوري المصري.

وأشار خميس صحفية، إلى أن الثنائي المكتشف من بينهما كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، إلى جانب لاعب آخر لن يتم الكشف عن اسمه لحين انتهاء التحقيقات.

وقال خميس: "لاعبان فقط في الدوري المصري من تم اكتشاف تعاطيهما للمنشطات، أحدهما هو كريم بامبو وانتهى إيقافه بحلول شهر يناير الجاري، وهناك لاعب آخر لن نكشف عنه الآن".

وأكمل: "خلال العاميين الماضيين اكتشفنا تسعة حالات ثبتت إيجابية تعاطيهم للمنشطات، منهم هذا الثنائي فقط بين كل لاعبي كرة القدم".

واختتم: "اللاعب الآخر لن نفصح عنه الآن سوى بعد انتهاء كل الإجراءات والتحقيقات الخاصة به، هي إجراءات صعبة وطويلة لكن لا بد منها، لأن في النهاية القرار ربما يكون الإيقاف حتى أربع سنوات، وهي مدة قاسية على أي لاعب".

علق حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن حقيقة تعاطي 6 لاعبين في الدوري المصري للمنشطات، مشددا على أن هذا الأمر غير صحيح وهناك اثنين فقط بين لاعبي الدوري المصري تعاطا المنشطات.

وقال خميس فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "هناك حالتان فقط ظهرت في الدوري المصري ثُبت تعاطيهما للمنشطات، وتم إرسال خطاب رسمي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاتحاد كرة القدم نطالب من خلاله بإرسال اللاعبين إلى لجنة الاستماع في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات".

وأضاف: "فيروس كورونا يسبب التهابات بعضلة القلب وأحذر الرياضيين، وقد يتسبب في جلطات حتى بعد التعافي من هذا المرض".