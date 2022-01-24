الشعباني يفاضل بين جريندو وعنتر لتعويض غياب أحمد الشيخ مع المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، بين الثنائي محمد جريندو ومحمد عنتر لتعويض غياب أحمد الشيخ لاعب الفريق، والذى تعرض لإصابة فى الركبة من المقرر أن تبعده لمدة أسبوعين عن المشاركة مع الفريق، وهو ما يعني غيابه عن المصرى فى المباراة المقبلة أمام فيوتشر.

وانتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، استعدادًا لمباراته فى الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتى تجمعه بفريق فيوتشر فى الثانية والنصف عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب.

وتضم القائمة 32 لاعبًا على النحو التالي:

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته ، الناشئ إيهاب العايدي.

في خط الدفاع : اسلام صلاح ، عمرو موسى ، أحمد شديد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، علاء عطا ، أحمد علاء ، إسلام المزين.

في خط الوسط : فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، محمد جريندو ، حجاج عويس ، أحمد الشيخ ، مصطفى سلطان ، أحمد حمودي ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، زياد فرج ، أسامة الجزار ، الناشئ محمد الظريف.

في خط الهجوم : أوستين أموتو ، حسين رجب ، محمد بلح ، عمرو مرعي ، الناشئ مهند صادق ، الناشئ عمرو المرسي.

وشهدت القائمة ضم الحارس إيهاب العايدي ولاعب خط الوسط محمد الظريف وثنائي الهجوم مهند صادق وعمرو المرسي وهم من لاعبي فرق الشباب بقطاع الناشئين والذين تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق بعد التنسيق مع الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع.