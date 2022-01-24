شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يناقش أزمات المدربين والحكام فى جلسة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد التايكوندو، جلسة مع المدربين والحكام يوم الجمعة المقبل، لمناقشة الأزمات التى تواجههم وإيجاد حلول لها وتذليل أى عقبات قد تواجههم فى قيامهم بالمهام المكلفين بها.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة يوم 28 يناير الجارى ، بنادى الزهور، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على أن تشهد الجلسة تبادل الأراء ووجهات النظر البناءة للنهوض باللعبة.

وأقام اتحاد التايكوندو تصفيات للاعبى المنتخب على هامش المعسكر الذى يقام بالمركز الأولمبى ، استعدادا للسفر إلى الإمارات للمشاركة فى بطولتى الفجيرة وبطولة العرب، وكذلك إقامة معسكر قبل البطولتين.

ويستمر المعسكر حتى 23 من نفس الشهر، للاستقرار على قوام المنتخب المقرر مشاركته فى بطولتى الفجيرة وكأس العرب، المقرر إقامتهما من 25 إلى 31 يناير الجارى .