شكرا لقرائتكم خبر عن فريد شوقي يبدأ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة على هامش مران المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريد شوقي، لاعب النادي المصري، اليوم الاثنين، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالشد فى العضلة "الخياطية" - الممتدة من الحوض وحتى الركبة - وهى الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز ببطولة كأس الرابطة والتى أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز المصرى 0/1. ويشمل البرنامج العلاجي خضوع اللاعب لعدد من الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مجدي الألفي قبل البدء في ممارسة التدريبات التأهيلية، وكذلك تدريبات العدو الخفيف ثم الانتظام التدريجي فى التدريبات الجماعية للفريق فور تحسن حالته.