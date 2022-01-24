شكرا لقرائتكم خبر عن فريد شوقي يبدأ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة على هامش مران المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريد شوقي، لاعب النادي المصري، اليوم الاثنين، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالشد فى العضلة "الخياطية" - الممتدة من الحوض وحتى الركبة - وهى الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز ببطولة كأس الرابطة والتى أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز المصرى 0/1.
ويشمل البرنامج العلاجي خضوع اللاعب لعدد من الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مجدي الألفي قبل البدء في ممارسة التدريبات التأهيلية، وكذلك تدريبات العدو الخفيف ثم الانتظام التدريجي فى التدريبات الجماعية للفريق فور تحسن حالته.
من جهته، أكد عاطف مبروك، نائب رئيس اللحنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، والمشرف على الفريق الأول للكرة بالنادى، أن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية قام مؤخرًا بإقرار اللائحة الجديدة للفريق سواء المتعلقة منها بالمسابقات المحلية أو المتعلقة بمشاركة الفريق في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، مشيرًا أن لاعبي الفريق قد قاموا بالفعل بالتوقيع على اللائحة الجديدة وهو ما أدى بالفعل لحصول اللاعبين على كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأكد عاطف مبروك أن مجلس إدارة النادي المصري لا يألو جهدا في سبيل إرساء الاستقرار داخل القلعة الخضراء منذ تكليفه بمهام عمله داخل النادي قبل نحو أسبوعين، مشيرًا أن مجلس الإدارة قام أمس بصرف رواتب العاملين بالنادى حتى الشهر المنقضي.