شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس ومدير منتخب ومحلل رياضى.. أين فراعنة الفوز على كوت ديفوار بأمم 2008؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة قوية مع كوت ديفوار الأربعاء المقبل، فى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون في نسختها الثالثة والثلاثين.

وبالرجوع إلى مواجهات الفراعنة والأفيال، نستعيد ذكريات مواجهات المنتخبين فى بطولة أمم أفريقيا، والتى كانت الغلبة فيها للفراعنة الذى فاز فى 7 مباريات، و تعادل فى مواجهتين فى حين خسر مرة وحيدة أمام الأفيال الإيفوارية.

وتٌعد آخر مواجهة جمعت المنتخبين فى بطولة أمم أفريقيا وتوج بها الفراعنة فى عام 2008، عندما تمكن المنتخب الوطنى من عبور محطة كوت ديفوار فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بالفوز عليهم بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفى هذه المواجهة التقى المنتخب مع الأفيال بتشكيل يضم كلا من: عصام الحضري- احمد فتحي ووائل جمعة وشادي محمد وسيد معوض (محمود فتح الله)- هاني سعيد واحمد حسن ومحمد ابو تريكة وحسني عبد ربه- عمرو زكي (ابراهيم سعيد) وعماد متعب (محمد زيدان).

وبالبحث عن قائمة شرف المنتخب فى هذه المباراة، نرصد أين فراعنة الفوز على كوت ديفوار أفريقيا 2008.

عصام الحضرى.. مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى

أحمد فتحى.. يلعب فى فريق بيراميدز

وائل جمعة .. مدير المنتخب

شادى محمد .. مقدم برامج رياضية

سيد معوض .. محلل كروى

هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز

أحمد حسن.. محلل كروى

أبوتريكة.. محلل كروى

حسنى عبد ربه .. محلل كروى

عمرو زكى.. اعتزل اللعب والوسط الرياضى فى الفترة الحالية

عماد متعب.. محلل كروى

محمود فتح الله ... محلل كروى

محمد زيدان .. بعيد عن الساحة

إبراهيم سعيد .. اعتزل في 2011 و ابتعد عن الساحة الرياضية