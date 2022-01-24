كاف يعلن تأجيل مباراة الأهلي والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مواجهة الأهلي والمريخ السوداني، بدوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر إقامة مواجهة الأهلي والمريخ، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 11 أو 12 فبراير المقبل.

وقرر "كاف" تأجيل المواجهة، بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022.

وحدد "كاف" يوم 5 مارس المقبل، موعداً لمواجهة الأهلي والمريخ في ملعب الأهلي "WE" السلام.

جدير بالذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأولى رفقة أندية: المريخ السوداني، الهلال السوداني وصنداونز الجنوب أفريقي.