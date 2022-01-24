سلبية مسحة حارس جزر القمر قبل مواجهة الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تلقى منتخب جزر القمر نبأ سارًا، بتحول نتيجة المسحة الطبية لعلي أحمادا حارس المرمى إلى سلبية، وتعافيه من فيروس كورونا.

ويستعد منتخب جزر القمر لمواجهة منتخب الكاميرون اليوم في تمام الساعة الـ9 مساءً، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب جزر القمر يعاني من غياب حراسه الثلاثة علي أحمادا ومؤيد أوسيني لإصابتهما بفيروس كورونا، بجانب سالم بن بوانا لإصابة عضلية تعرض لها.

وبعد سلبية مسحة علي أحمادا، سيتواجد في تشكيل جزر القمر اليوم أمام الكاميرون، بعد أن أكد جان-دانييل بادوفاني مدرب الحراس أنه تم ختيار لاعب وتجهيزه للمشاركة كحارس مرمى.

واستمرت إيجابية مسحة أمير عبده المدير الفني لمنتخب جزر القمر، ليتأكد غيابه عن إدارة المباراة، ليصبح يونس زردوق مدرب الفريق هو من سيدير المباراة من الملعب.