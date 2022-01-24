نجم منتخب البرازيل السابق: صلاح الأهم في ليفربول.. وأتمنى حصول النني على فرصة مع آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تحدث جيلبرتو سيلفا لاعب آرسنال ومنتخب البرازيل السابق، عن ما يقدمه الثنائي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد النني لاعب الجانرز في الدوري الإنجليزي.

وقال سيلفا في تصريحات للقناة "الأولى المصرية" الفضائية: "صلاح لاعب كبير، دائمًا ما يطور نفسه، لذلك في كل مباراة بيقدم الفارق، وحاليًا ليفربول يعاني من غيايه بسبب كأس الأمم الأفريقية".

وتابع لاعب منتخب البرازيل السابق: "صلاح قدم مواسم ممتازة مع ليفربول وأصبح أحد أهم اللاعبين في التاريخ الفريق، ولا أتوقع رحيله وأعتقد اسمتراره الوصول لاتفاق، ولكن المفاجأة ستكون رحيله".

ورد سيلفا عن فوز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجازة أفضل لاعب في العالم: "صلاح لاعب مميز ولكن دائمًا تذهب جائزة الأفضل للأفضل في هذه اللحظة، وهذا لا يقلل من قيمة صلاح".

وعن ما يقدم محمد النني أكد سيلفا: "الننى لاعب جيد في وسط الملعب، لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع آرسنال، أتمني أن يكون له دور أكبر الفترة القادمة لمساعدة الفريق".

واختتم سيلفا تصريحاته مشيرًا إلى: "أتمنى عدم رحيل النني عن آرسنال وأن يحصل على فرصة أكبر في المشاركة، ولكن أعتقد في مثل هذه المواقف يرحل اللاعب للبحث عن فرصة للعب بشكل أساسي".