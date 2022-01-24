مصدر لمصراوي: ندرس عروض بواليا.. وموسيماني لم يطلب ضم ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر لم يطلب ضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، مؤكدًا أنه لا تفكير في عقد صفقات تبادلية بين الناديين.

وكان أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي قد ألمح لمصراوي عن وجود نية لاستعارة والتر بواليا لاعب الأهلي العائد من الإعارة بالدوري التركي.. اضغط هنا

وخاض بواليا تجربة إعارة بين صفوف مالاتيا سبور، قبل أن يفسخ اللاعب عقده بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي يدرس العديد من العروض المقدمة لاستعارة بواليا حتي نهاية الموسم (بعضها من خارج مصر) وهناك من يطلب وضع بند أحقية الشراء بعد نهاية الإعارة ".

وتابع: "نادي البنك الأهلي بين الفرق الراغبة لاستعارة بواليا لكن يبقي الاتفاق على بعض النقاط الخاصة بما سيحصل عليه اللاعب والأهلي نفسه ".

وعن إجراء صفقة تبادلية بين بواليا وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، قال المصدر: "الأهلي يحترم قدرات وإمكانيات المدافع أحمد ياسين ودون شك هو إضافة جيدة للدفاعات الحمراء ولكن لا تفكير في صفقات تبادلية بين الأهلي والبنك الأهلي".

وأضاف:" لم يتم طرح الأمر للنقاش حتي الآن بين مسئولي الناديين".

وأتم: "بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لم يطلب ضمه وإذا قرر ذلك سندرس الأمر ونفاوض نادي البنك الأهلي بشكل منفصل بعيداً عن صفقة إعارة بواليا".