رئيس نادي البنك الأهلي لمصراوي: الأمور مع بواليا لم ترتق للرسميات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن خطوتين قبل ضم والتر بواليا لاعب الأهلي العائد من فترة إعارة في الدوري التركي.

وكان والتر بواليا فسخ عقده مع مالاتيا سبور التركي، الذي لعب له على سبيل الإعارة.

وقال نصار في تصريحات لمصراوي: "الأمور مع بواليا لم ترتق للرسميات، أولاً هناك جلسة مع خالد جلال المدير الفني للفريق لنرى طلباته النهائية".

وأضاف: "ثانيا خلال تلك الايام سيكون بواليا حضر إلى مصر، ووقتها سنبدأ التفاوض معه على حسب رؤية خالد جلال النهائية".

وأتم رئيس البنك الأهلي: "لكن حتى الآن الأمور لم ترتق للرسميات لأنه خارج مصر".