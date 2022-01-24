"المصائب لا تأتي فرادي".. ماذا حدث لبنزيما في 90 دقيقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"المصائب لا تأتي فرادى".. بالتأكيد كان هذا لسان حال الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بعدما تعرض لـ3 أزمات خلال 90 دقيقة فقط.

التقى ريال مدريد أمس الأحد مع إلتشي على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 22 من عمر منافسات الدوري الإسباني الدرجة الأولى (لا ليجا) في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

إهدار

بداية أزمات بنزيما خلال الـ90 دقيقة كانت بإهدار ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة للفريق الملكي في الدقيقة 33 من عمر المباراة، المهاجم الفرنسي سدد الركلة بطريقة غريبة لتمر أعلى المرمى.

إصابة

وفي الدقيقة 58 اضطر البالغ من العمر 34 عاما لمغادرة ملعب المباراة، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للساق اليسري، لكن لم يكشف ريال مدريد عن حجم الإصابة بشكل رسمي حتى الآن.

سرقة

وعقب المباراة، علم بنزيما بتعرض منزله القاطن في ضاحية سان سباستيان دي لوس رييس للسرقة على يد مجموعة من اللصوص.

ووفقا لموقع "20 minutes"، فإن اللصوص استغلوا انشغال المهاجم الفرنسي مع فريقه، وقاموا بسرقة عدة أشياء حينما كان المنزل خاليا.

ووفقا للتقارير الإسبانية، فإن اللصوص اقتحموا المنزل من الحديقة، ولم يكشف حتى الآن عن المسروقات أو المبالغ المالية التي تمت سرقتها.

ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل بنزيما للسرقة، فسبق وتعرض في فبراير 2019 خلال لقاء الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب بيرنابيو.