نيجيريا تنضم لضحايا "العلامة الكاملة" في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

بات المنتخب النيجيري أحدث ضحايا "العلامة الكاملة" في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعدما ودع المسابقة مبكرا من دور الـ16، للنسخة الحالية للبطولة المقامة في الكاميرون، بخسارته صفر / 1 أمام نظيره التونسي أمس الأحد.

وكشر منتخب نيجيريا عن أنيابه خلال مسيرته بدور المجموعات، بعدما كان المنتخب الوحيد من بين المنتخبات المتأهلة للأدوار الإقصائية في البطولة، الذي فاز بجميع مبارياته في الدور الأول، ليحصد العلامة الكاملة، مما وضعه في صدارة قائمة المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب.

وتصدر المنتخب النيجيري، الذي فاز بالبطولة أعوام 1980 و1994 و2013، ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الأول برصيد 9 نقاط، حيث بدأ مشواره في البطولة بالفوز 1 / صفر على المنتخب المصري، قبل أن يتغلب 3 / 1 على المنتخب السوداني بالجولة الثانية، ثم اختتم لقاءاته بالمجموعة بالفوز 2 / صفر على منتخب غينيا بيساو، لكن خسارته أمام منتخب (نسور قرطاج) حالت دون تحقيق حلمه باستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 9 أعوام.

ولم يكن المنتخب الملقب بـ(النسور الخضراء) هو الوحيد الذي عانى من لعنة "العلامة الكاملة" في البطولة، بوداعه للمسابقة القارية في الدور التالي مباشرة لمرحلة المجموعات، حيث سبقه العديد من المنتخبات.

وغاب دور المجموعات عن البطولة خلال النسخ الثلاث الأولى، قبل أن يظهر للمرة الأولى في نسخة المسابقة التي جرت بغانا عام 1963، مع زيادة عدد الدول المشاركة في البطولة إلى 6 منتخبات، حيث تم توزيعها على مجموعتين، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي.

ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 12 منتخبا لأول مرة بنسخة البطولة عام 1992 بالسنغال، تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، ليتأهل المتصدر والوصيف أيضا من كل مجموعة لدور الثمانية، الذي ظهر للمرة الأولى في المسابقة منذ ذلك الحين، حيث استمر أيضا مع زيادة عدد منتخبات البطولة إلى 16 منتخبا بدءا من نسخة 1996 بجنوب أفريقيا.

ومع وصول المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا إلى 24 منتخبا منذ النسخة الماضية التي جرت بمصر عام 2019، بدأت الأدوار الإقصائية للمسابقة منذ دور الـ16.

وكان منتخب إثيوبيا أول ضحايا العلامة الكاملة، بعدما تصدر مجموعته بدور المجموعات لنسخة المسابقة عام 1968، التي استضافها على ملاعبه، عقب تغلبه على منتخبات كوت ديفوار والجزائر وأوغندا، لكنه خسر 2 / 3 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، التي كانت تسمى حينها "زائير"، بالدور قبل النهائي، لينهي البطولة في المركز الرابع، عقب خسارته صفر / 1 أمام كوت ديفوار في المباراة الترتيبية.

ينطبق الأمر ذاته على المنتخب المصري في نسخة عام 1974 التي قام بتنظيمها، حيث تربع على قمة مجموعته بالدور الأول، بعد فوزه في جميع لقاءاته على زامبيا وأوغندا وكوت ديفوار، لكنه خسر 2 / 3 أمام الكونغو الديمقراطية بالدور قبل النهائي، ليحصل على المركز الثالث في البطولة، بفوزه 4 / صفر على الكونغو.

وفي نسخة البطولة التي جرت بتونس عام 1994، تأهل منتخب غانا للأدوار الإقصائية بالعلامة الكاملة، عقب تغلبه على منتخبي السنغال وغينيا، لكنه سرعان ما ودع المسابقة من دور الثمانية بخسارته 1 / 2 أمام كوت ديفوار.

وعاد المنتخب المصري ليعاني من تلك اللعنة مجددا في نسخة عام 2000، عندما استهل حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسخة السابقة عام 1998، بالفوز على زامبيا والسنغال وبوركينا فاسو بدور المجموعات، لكنه خسر صفر / 1 أمام المنتخب التونسي في دور الثمانية ليخرج من المسابقة على الفور.

وشهدت نسخة البطولة عام 2006 بمصر الأمر ذاته مع منتخبي الكاميرون وغينيا، اللذين جذبا الأضواء إليهما بفوزهما في جميع مبارياتهما بدور المجموعات، برفقة المنتخب النيجيري، لكنهما ودعا المسابقة مباشرة في دور الثمانية.

وخسر منتخب الكاميرون بركلات الترجيح أمام كوت ديفوار بدور الثمانية الذي شهد أيضا هزيمة غينيا 2 / 3 أمام السنغال، فيما خسر منتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار بالدور قبل النهائي، لينال المركز الثالث في النهاية.

ووقع منتخب الجابون في تلك اللعنة بنسخة عام 2012، عندما تواجد على قمة مجموعته بفوزه على تونس والمغرب والنيجر، ليحصد 9 نقاط، لكنه خرج غير مأسوف عليه من دور الثمانية بالخسارة أمام مالي بركلات الترجيح.

أما النسخة الماضية للبطولة، فشهدت وداعا مبكرا للمنتخبين المصري والمغربي من دور الـ16 رغم تصدرهما لمجموعتيهما في مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة، حيث تغلب منتخب (الفراعنة) على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا في الدور الأول، لكنه صدم جماهيره بوداعه المبكر إثر خسارته صفر / 1 أمام منتخب جنوب أفريقيا.

في المقابل، تأهل منتخب المغرب للأدوار الإقصائية بعد فوزه في لقاءاته بالدور الأول على كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، غير أنه خسر بركلات الترجيح أمام منتخب بنين بدور الـ16 في مفاجأة من العيار الثقيل.