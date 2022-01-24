الامارات | توقيع اتفاقية لدعم "بناء مجتمع صحي وسليم في أبوظبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية لدعم "بناء مجتمع صحي وسليم في أبوظبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تجديد شراكتهما "لدعم وتعزيز الجهود المبذولة لبناء مجتمع صحي وسليم في أبوظبي"، من خلال رعاية مبادلة عدداً من الفعاليات والأنشطة الرياضية المجتمعية المحلية والعالمية، ومواصلة دعم الشركة جهودَ وأنشطة المجلس لتعزيز سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة رياضية مرموقة.

وتتيح الاتفاقية، المجالَ لتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الرياضية، بهدف رفع مستوى التثقيف الرياضي، وتحسين مستويات اللياقة البدنية لمختلف أفراد وشرائح المجتمع، إضافة لترسيخ وتعزيز أسلوب حياة صحي وسليم، لدى أفراد المجتمع في أبوظبي.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: "ستتيح هذه الشراكة (..) المجال للمجلس لمواصلة جهوده وأنشطته عالمية المستوى لإمارة أبوظبي، خصوصاً مع تطلعاتنا لمرحلة جديدة من خططنا وبرامجنا الرامية لتشجيع وتعزيز نمط حياة صحي ومتوازن في جميع أنحاء أبوظبي.".

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة حميد عبدالله الشمري: "..نسعى من خلال العمل مع مجلس أبوظبي الرياضي، لإتاحة المجال لجميع أفراد المجتمع، للحفاظ على نمط صحي وسليم".

وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد أعلن هذا الأسبوع، انضمام مبادلة "كشريك وطني" لطواف الإمارات للدراجات 2022، إضافة لرعاية الشركة مرحلة العين من الطواف، والتي ستعرف من الآن بمرحلة مبادلة، وسيتم الإعلان عن مزيد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية في القريب العاجل.

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