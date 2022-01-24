شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد حاتم لاعب سلة الزمالك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة التى خضع لها أحمد حاتم، لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، إيجابية العينة وإصابته بفيروس كورونا، حيث ظهرت الأعراض عليه خلال الساعات الماضية.

وفوجئ حاتم بأعراض كورونا فخضع لمسحة بناءً على تعليمات طبيب الفريق، وجاءت نتيجتها إيجابية، ليخضع للعزل المنزلى والبروتوكول الطبى، ومن المقرر أن ينتظم فى التدريبات بعد تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.

من ناحية أخرى، يلحق عمر هشام لاعب الفريق بمباراة اليوم أمام التأمين فى الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى بعد خضوعه لتدريبات بدنية، بعد الإصابة التى لحقت خلال الايام الماضية.

ويلتقى فريق سلة الزمالك مع نظيره مصر للتأمين اليوم فى الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى ، على صالة عبدالرحمن فوزى بميت عقبة ، ويدخل الفريق الأبيض المباراة محتلا المركز السادس برصيد 16 نقطة .