شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تفتيش مالى من وزارة الرياضة فى اتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد الآن لجنة من وزارة الشباب والرياضة بمقر اتحاد المصارعة بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة، للتفتيش المالى على الاتحاد.

يأتى ذلك فى ظل اللجان التفتيشية التى ترسلها الوزارة فى الاتحادات الرياضية، لبحث أى مخالفات مالية، ومراجعة المستندات، الخاصة بالصرف، ومقارنة المصروفات بالواردات، مثله مثل غيره من الاتحادات التى تتوافد عليها لجان التفتيش المالى.

من ناحية أخرى، تنازل هانى علام، المرشح السابق على رئاسة اتحاد المصارعة، عن الدعوى التى سبق وأقامها فى مركز التسوية والتحكيم، على نتيجة انتخابات الاتحاد والتى أسفرت عن فوز عصام نوار برئاسة الاتحاد.

وقال هانى علام، إنه تنازل عن الدعوى حرصاً على استقرار الاتحاد، فى ظل المشاركة فى بطولات دولية مهمة خلال الفترة المقبلة، وعدم زعزعة العلاقة بين مجلس الإدارة، ولضمان تركيز المنتخبات فى البطولات القادمة، وكذلك للتعاون من أجل النهوض باللعبة، والتكاتف من أجل مصلحة المصارعة.