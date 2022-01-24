شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخضع المتعافين من كورونا لفحوصات طبية دقيقة بعد أزمة بانون وكوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، إخضاع كل لاعبى فريقه الذين تعافوا من فيروس كورونا لفحوص طبية دقيقة، للوقوف على حالتهم الصحية، لاسيما بعد تعرض الثنائى أحمد نبيل كوكا والمغربى بدر بانون لاعبى الفريق لمضاعفات الإصابة بالفيروس اللعين، وتعرض أكثر من لاعب فى الأهلى للإصابة بكورونا على رأسهم وليد سليمان ورامى ربيعة وبيرسى تاو وميكيسونى وأحمد عبد القادر وعلى معلول وأليو ديانج .

ويستأنف فريق الاهلي تدريباته اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعداد لمباراة سموحة فى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس، الأحد، لالتقاط الأنفاس خوفاً من الإجهاد.

وتلقى الأهلى صدمة بغياب مدافعه الدولى بدر بانون مع منتخب المغرب فى البطولة ذاتها، حيث أُصيب بانون بفيروس كورونا مرتين ما تسبب له فى مُضاعفات فى التنفس ليتم استبعاده من البطولة وسيحتاج برنامج تأهيلى لمدة ثمانية أسابيع تقريباً ليتأكد غيابه عن مونديال الأندية.

واستأذن بدر بانون من مسؤولى الأهلى بالبقاء مع منتخب المغرب فى الكاميرون خاصة بعد خروجه من حسابات موسيمانى فى كأس العالم للأندية، وأكد أنه سيعود خلال شهر وأن حالته الصحية تتحسن من يوم لآخر وسيشارك مع الفريق بعد كأس العالم.

وقال طبيب الأهلي، إن أحمد نبيل "كوكا"، ظهير أيسر الفريق، خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أبو عبلة، أن الفحوصات التى خضع لها اللاعب أثبتت حاجته لراحة سلبية تصل إلى شهر ونصف؛ بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا التى لا تظهر إلا من خلال تلك الفحوصات.

وأشار طبيب الأهلى، إلى أن حالة اللاعب مستقرة تماما ولا يعانى من أى أعراض كورونا ومعاناته من المضاعفات حالة باتت شائعة يتعرض لها بعض الرياضيين بعد الشفاء من كورونا حاليا.

وأكد أبو عبلة، أنه منح اللاعب الراحة السلبية اللازمة فى إطار المتابعات الدورية التى يجريها على كل اللاعبين بعد شفاء كل منهم بفيروس كورونا.