شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كارتيرون مع الزمالك فى 67 مباراة قبل عقوبة ثلاثية غزل المحلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن مستقبل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك بعدما وقعت إدارة القلعة البيضاء عقوبة مادية على المدرب إثر خسارة الفارس الأبيض من غزل المحلة بثلاثية دون رد فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويتولى كارتيرون تدريب الزمالك منذ 12 مارس 2021 في فترته الثانية مع الأبيض، واجمالا قاد المدرب الفرنسى الزمالك فى 67 مباراة حقق الفوز فى 46 مباراة وتعادل فى 15 لقاء وخسر 6 مواجهات ، وفاز كارتيرون مع الزمالك عموما بالسوبر المحلي والإفريقي في فترته الأولى، والدوري المصري في فترته الثانية.

جاءت الخسارة القاسية التي تلقاها الزمالك على يد غزل المحلة في بطولة كأس الرابطة، لتدفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض، للهجوم على لاعبيه لأول مرة.

تنصل كارتيرون من النتائج المخيبة للآمال لفريقه في بطولة كأس الرابطة، بعد تلقي الخسارة الثانية له من 3 مباريات، مؤكدا أن اللاعبين لا يملكون الروح الكافية لتمثيل الزمالك.

وكشف: "صدمت من مستوى اللاعبين، كأس الرابطة كانت بمثابة فرصة ذهبية لهم لإثبات قدراتهم بارتداء قميص الزمالك، ولكن لم يحسنوا استغلالها.. واللاعبين الذين يشاركون حاليا ليسوا ناشئين فعمرهم تجاوز 21 عاما".

وشدد على أن هناك بعض اللاعبين داخل الزمالك هم فقط ما يصنعون الفارق، وكأس الرابطة كشفت مستوى عدد من اللاعبين طالب الكثير مشاركتهم خلال الفترات الماضية.

وأكد كارتيرون: "قد ألجأ للعب مباراتي سيراميكا وطلائع الجيش بفريق كامل من الشباب، بعدما خذلني مجموعة اللاعبين البدلاء".